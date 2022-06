Mitchell Robinson, un sérieux danger pour les Knicks ?

Potentiellement agent libre cet été, l’intérieur des New York Knicks Mitchell Robinson suscite un intérêt de la part des Chicago Bulls.

Les New York Knicks ont encore la main sur le dossier Mitchell Robinson. Potentiellement agent libre cet été, l’intérieur peut toujours s’entendre avec les dirigeants new-yorkais concernant une éventuelle prolongation jusqu’au 30 juin.

Et par rapport aux intérêts pour le pivot sur le marché, les Knicks seraient peut-être inspirés de s’activer. Car à 24 ans, le natif de Pensacola se trouve clairement à la recherche d’un joli contrat. Il se dit qu’il vise un deal avec un salaire annuel estimé à 11 millions de dollars.

D’après le journaliste du New York Post Marc Berman, New York peut s’inquiéter de la concurrence des Chicago Bulls sur ce dossier. La formation de l’Illinois souhaite se renforcer à l’intérieur et a pris des renseignements sur Robinson.

Avec une volonté de s’améliorer sur le plan défensif, Chicago considère le pivot comme une piste séduisante pour épauler Nikola Vucevic, bien parti pour rester. Et malgré des rumeurs avec Rudy Gobert, les Bulls sont conscients que Mitchell Robinson représente une cible plus crédible.

Pour l’instant, la balle se trouve toujours dans le camp des Knicks. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour agir sans concurrence sur ce dossier…

