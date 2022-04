Les Knicks, souffre-douleurs de Kevin Durant depuis presque dix ans

Quand Kevin Durant affronte les New York Knicks, l’issue est souvent sans surprise. Il finit toujours par repartir en vainqueur. Et même les 21 points d’avance des joueurs de Tom Thibodeau mercredi soir n’ont pas suffi pour faire plier KD et ses coéquipiers. Les Brooklyn Nets l’ont finalement emporté 110 à 98 avec 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives de la superstar.

Encore une victoire pour le sheriff de la grosse pomme. Il faut dire que Durant s’efforce à maltraiter la franchise de Manhattan à chaque fois qu’il croise sa route. Il reste sur 12 victoires de suite contre les Knicks. En fait, il n’a plus perdu contre eux depuis… 9 ans ! Le dernier revers remonte à 2013, quand il jouait encore à Oklahoma City. Une série qui donne encore plus de poids aux querelles entre le joueur et les supporters new-yorkais.

« Vous savez à quel point ils ne nous aiment pas, Kyrie et moi. Surtout depuis que nous avons choisi les Nets plutôt que les Knicks. Ça ajoute encore quelque chose à cette rivalité. Peu importe qui est dans l’équipe, je pense qu’il y aura toujours du dédain entre ces deux équipes. Et c’est cool de pouvoir vivre ça. C’est une rivalité amusante. C’est bon pour le game », assure Kevin Durant.

La rivalité entre les Nets et les Knicks commence effectivement à prendre forme depuis quelques années. Mais il manque encore quelques duels engagés en playoffs pour qu’elle s’inscrive réellement parmi les duels attendus chaque année.

