Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Pistons : 131-113

Nets @ Knicks : 110-98

Wizards @ Hawks : 103-118

Celtics @ Bulls : 117-94

Thunder @ Jazz : 101-137

Suns @ Clippers : 109-113

- Kevin Durant a un peu fait du Madison Square Garden son jardin en NBA. Malheureusement pour les fans des Knicks, c'est en tant que visiteur que KD brille presque à chaque fois. Voilà 9 ans qu'il ne s'est plus incliné dans l'antre de Penn Station et la série s'est prolongée la nuit dernière. Alors que New York menait de 21 points, Durant a orchestré un comeback et une victoire en posant un triple-double : 32 points, 11 passes, 10 rebonds. Kyrie Irving, un autre joueur que la fanbase de Manhattan aurait aimé avoir dans ses rangs, a ajouté 24 points, pour permettre à Brooklyn de revenir à une victoire de la 7e place détenue par les Cavs, leur probable adversaire d'entrée lors du play-in tournament.

🔥 @KDTrey5's triple-double powers the @BrooklynNets 21-point comeback! 32 points

10 boards

11 assists

2 blocks pic.twitter.com/uKxF9WUKPp — NBA (@NBA) April 7, 2022

Evan Fournier n'a pas eu à trop subir les moqueries de Kevin Durant, même si le Français s'est contenté de 8 petits points, 4 rebonds et 3 passes en 29 minutes.

- En parlant de Français, Jaylen Hoard continue son chantier pour exploiter l'opportunité de fin de saison qu'il a méritée avec le Thunder. Au lendemain de son énorme double-double (24 pts, 21 rbds) contre Portland, le Français a de nouveau été le meilleur joueur de son équipe lors du déplacement à Utah. Le Thunder a été largement dominé - le front office espérait ce résultat... - mais Hoard a fini meilleur marqueur d'OKC avec 23 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre à 5/8 à 3 points.

Depuis la signature de son contrat de 10 jours, l'ancien de Wake Forest et de Portland a déjà marqué plus de paniers à 3 points que durant toute sa saison en G-League avec le Blue. Prometteur !

Théo Maledon n'est pas entré en jeu, alors qu'Olivier Sarr ne s'est pas envolé avec l'équipe. Utah n'a pas eu à cravacher et le double-double (20 pts, 10 rbds) traditionnel de Rudy Gobert, couplé aux 27 points de Bojan Bogdanovic ont fait l'affaire.

- La bonne dynamique des Celtics se poursuit. Boston a affirmé sa supériorité sur les Bulls avec une victoire sérieuse et appliquée sur le parquet de Chicago. Jaylen Brown (25 pts) a guidé son équipe vers son 50e succès de la saison NBA. Avec une victoire à Milwaukee lors du prochain match, le groupe d'Ime Udoka peut verrouiller la 2e place à l'Est.

- Killian Hayes (11 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions) et les Pistons n'ont pas fait le poids contre Dallas, qui espère toujours déloger Golden State de la 3e place à l'Ouest. Luka Doncic (26 pts, 14 pds, 8 rbds) et Jalen Brunson (24 pts) ont fait le gros du boulot pour faire respecter la logique.

Au cas où vus vous le demanderiez, Luka Doncic a bien des yeux dans le dos.

Luka caps off the @dallasmavs win and his 14-assist night with THIS find 🤯 pic.twitter.com/471fhptXen — NBA (@NBA) April 7, 2022

- Atlanta espère toujours des faux pas de Cleveland et Brooklyn dans le sprint final. En attendant, les Hawks sont en embuscade et Trae Young en pleine forme. Les 30 points du meneur All-Star, qui a eu un gros coup de chaud dans le 3e quart-temps (16 pts), ont pris le dessus sur les Wizards malgré la nouvelle performance remarquée de Kristaps Porzingis (26 pts, 18 rbds).

- Les Clippers savent qu'ils finiront 8e à l'Ouest, ne pouvant plus reprendre Minnesota (7e) et ne pouvant plus être repris par les Lak... oups, pardon, par les Pelicans et les Spurs. Ils ont quand même bien envie de finir la saison proprement et de permettre à Paul George d'être en jambes pour le barrage. Les Californiens ont battu les Suns, l'équipe qui a justement condamné les Lakers la veille. Phoenix avait mis Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton au repos, ce qui peut expliquer le match curieux qui s'est tenu à la Crypto Arena.

Les Clippers ont compté jusqu'à 39 points d'avance grâce au bon retour de Norman Powell (24 pts), mais se sont fait quelques sueurs froides en voyant l'équipe B des Suns claquer un 4e quart-temps à 48 points pour mettre du piment dans le money time...

Norm Powell leads the @LAClippers to victory in his return!@npowell2404: 24 points (6-10 FGM) pic.twitter.com/JWqoNWKUNN — NBA (@NBA) April 7, 2022

