Il ne reste que quelques matches en NBA et on s'est penchés sur les intrigues et questions les plus pertinentes. Ou pas.

- Les Lakers vont-ils rater le play-in tournament ? Et si oui, combien d'interviews Anthony Davis va-t-il donner ensuite pour expliquer que sans sa blessure au 1er tour l'an dernier, celle de cette saison, la fonte des glaces, la contamination des pizzas Buitoni et des Kinder Surprise, le naufrage de l'Erika, l'édit de Nantes et la chute du Mur de Berlin, l'histoire aurait été différente et les Lakers champions trois fois de suite ?

- Les Lakers peuvent-ils mathématiquement encore se qualifier et jouer le titre derrière ? On a interrogé notre sorcier-traitant à ce sujet et il nous a assuré que les Angelenos ne gagneraient plus un match de basket tant que LeBron et Melo n'auraient pas acheté le Mook #9 sur l'année 2003 et lu les excellentes articles qui leur sont consacrés dedans.

- Qui finira meilleur marqueur de la ligue entre LeBron James (30.3), Joel Embiid (30.2) et Giannis Antetokounmpo (30.1) ? Rappel, LeBron doit jouer au moins deux matches sur les quatre derniers pour être éligible. Spoiler alert : il le fera.

- Est-ce que quelqu'un osera dénoncer les Blazers, qui font exprès d'inventer des joueurs fictifs pour remplir leurs boxscores depuis qu'ils ont décidé de tanker ? Tant que les types s'appellent Brandon Williams ou Reggie Perry, ça passe, mais si demain un petit malin s'amuse à placer des A. Nalsex, M. Penadas ou U. Terus, l'immense blague pour décrocher un lottery-pick sera en péril.

Le line-up de Portland vs San Antonio :

- Donovan Mitchell finira-t-il la saison avec une plus grande moyenne de passes pour l'adversaire sur turnovers, que de passes tout court pour Rudy Gobert ? Parce que oui, pour le moment, c'est le cas, avec 3 TO par match contre 2 passes à destination du Français tous les soirs... En fait, quand Mitchell disait à tout le monde qu'il avait enterré la hache de guerre avec Rudy, il jurait intérieurement sur l'honneur de ses ancêtres qu'il allait se venger jusqu'à la fin des temps, non ? Il est très possible qu'au lendemain de la boulette de Rudy avec les micros, Mitchell se soit fait tatouer un truc du genre "Revenge is a dish served cold" ou "FFF : Fuck the French Forwards", qu'il ressortira au moment d'expliquer son plan machiavélique pour discréditer son partenaire en NBA...

Donovan Mitchell – Rudy Gobert, la stat qui résume un mal-être

- Karl-Anthony Towns et les Wolves vont-ils regretter d'avoir été aussi irrespectueux et moqueurs avec les Lakers et Russell Westbrook en particulier ? Il existe un scénario dans lequel Los Angeles se qualifie à l'arrache et retrouve Minnesota dans un barrage. Et là, attention, parce que LeBron a une mémoire d'éléphant...

- Qui de Charlotte, Atlanta ou Cleveland finira 9e ou 10e et maudira le sort pour être tombé sur les Nets lors du play-in tournament ? Et si c'est Atlanta, Kevin Durant sera-t-il clément avec son ancien coéquipier Timothé Luwawu-Cabarrot, alors que KD semble être devenu fétichiste avec obsession pour le bottage de culs français en NBA comme il l'explique si bien lui-même ?

- Luka Doncic a avoué se jouer des chansons dans sa tête pour éviter de péter des plombs sur les arbitres. Mais que se passera-t-il si un adversaire passe à côté à ce moment-là pour le mindfucker avec une chanson encore plus agaçante que la décision arbitrale en question ? Genre "Le Papa Pingouin" ou "Anissa" ? Doncic est tellement fort depuis quelques semaines avec Dallas qu'il ne faut rien s'interdire pour essayer de le freiner un peu...

- D'ailleurs, qui finira 3e à l'Ouest entre Golden State et Dallas ? Entre affronter Utah et Denver à l'instant T, il y a quand même une grosse différence et un intérêt manifeste à se sortir les mains du short sur les derniers matchs...

- Qui va prendre le premier tomar de Ja Morant dans les dents pour son retour ? Le gars est à cran, il voit ses potes gagner tous leurs matches en NBA sans lui depuis sa blessure. A la place des défenseurs adverses, on éviterait de se placer entre lui et le cercle lorsqu'il aura fini sa convalescence.

- L'annonce du vainqueur du MVP fera-t-elle scandale ? Mais surtout, avant de se demander dans quelles villes installer les futures franchises d'expansion, ne vaudrait-il mieux pas d'abord décider à quel endroit construire l'asile psychiatrique qui accueillera tous ceux qui n'auront pas mis Nikola Jokic sur le podium "pArCe qUe Denver y soNt paS sur le poDium à l'OuESt" ?

- Si Evan Mobley ne joue plus jusqu'à la fin de la régulière, qui de Scottie Barnes ou de Cade Cunningham lui piquera le trophée de Rookie of the Year ? Pour ce qui est des All-Rookie Teams, on espère en tout cas que la NBA n'oublier pas Herb Jones. C'est un bon basketteur, certes. Mais c'est surtout un mec dans la petite vingtaine qui porte un nom de jazzman des années 50. Et ça, c'est la classe.

- Après l'avoir critiqué en lui reprochant sa posture sur le vaccin, sa Big Balls Dance et son hypocrisie, Kareem Abdul-Jabbar va-t-il passer à la vitesse supérieure pour emmerder LeBron James et le faire cogiter dans sa quête du record all-time au scoring ? On sent que le vénérable KAJ a quelques billets d'humeur en brouillon sur son blog, titrés "Pourquoi LeBron est responsable de la guerre en Ukraine", "LeBron, ce mangeur d'enfants" ou "LeBron mérite la prison pour avoir fait naître Space Jam : Next Legacy".

- Le lobby français d'OKC, avec ses trois joueurs (Théo Maledon, Jaylen Hoard et Olivier Sarr) réussira-t-il à imposer "La Marseillaise" à la place de "Star Spangled Banner" avant le dernier match à domicile du Thunder ? Ou à rebaptiser le Thunder "Le Tonnerre d'Oklahoma City" ? Même Mark Daigneault, le coach, a un nom qui sonne plus berrichon que californien, c'est un signe...

- En voyant que les Pelicans ne sont finalement pas si pourris que ça aujourd'hui et qu'ils ont une chance d'aller au play-in NBA et en playoffs, Zion Williamson va-t-il être subitement apte à rejouer ?

- Giannis Antetokounmpo réussira-t-il à enfni sortir une blague de daron que l'on pourra traduire de manière compréhensive en français ?

- Qui d'Orlando ou de Detroit finira lanterne rouge de NBA cette saison ? Les deux équipes ont le même bilan à l'heure qu'il est. On a quand même envie que Killian Hayes représente fièrement la France, mais encore plus la FFLose et empoche la mise avec les Pistons...