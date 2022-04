Donovan Mitchell – Rudy Gobert, la stat qui résume un mal-être

Voilà maintenant deux ans que la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell est suivie de près. Premier joueur déclaré publiquement positif au COVID-19, le pivot français s’est retrouvé au cœur des critiques - souvent sans aucune retenue – dont celles de son coéquipier américain, lui aussi contaminé. Une distance s’est installée entre les deux hommes. Mais la situation s’est apaisée depuis.

Got asked about some.... Booker to Ayton: 361

Tatum to Williams: 228

Trae to Clint: 152 assists on 472 passes. https://t.co/saEUV2dIov — McCade Pearson (@McCadeP8) April 3, 2022

Sauf que leurs rapports sur le terrain laissent perplexe. L’absence de connexion saute souvent aux yeux. Encore plus avec cette statistique : Mitchell ne fait que deux passes par mach à son partenaire. Pas deux passes décisives, non, juste deux passes en moyenne. Contre 9 pour ses ailiers Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale, ou encore 6 pour Mike Conley.

Here’s a fun stat: Donovan averages 2 passes a game to Rudy Gobert. Not assists. Passes… — Dustin Taylor ⌚️ (@DustinT_NBA) April 3, 2022

Donovan Mitchell n’est pas nécessairement un joueur qui lâche beaucoup la gonfle en général. Mais ce constat pose vraiment problème. Rudy Gobert est l’autre star de cette équipe et il n’existe aucune synergie entre les deux. Le géant est constamment oublié en attaque, même quand il est tout près du panier avec un vrai avantage de taille sur son adversaire.

Pas la peine d’avancer le « manque de moves » de Gobert dos au panier. Pas besoin d’être Hakeem Olajuwon pour conclure à 1 mètre du cercle avec un joueur qui fait 20 centimètres de moins que lui. C’est comme si ses propres partenaires ne lui faisaient finalement pas confiance.

Rudy Gobert gets Klay on a mismatch, seals him in the restricted area, and gets completely ignored pic.twitter.com/6NK07PFH1n — ProCity Hoops (@ProCityHoops) April 3, 2022

Surtout que Mitchell se retrouve très fréquemment avec la balle entre les mains. Et Rudy lui pose des écrans, etc. Il devrait y avoir bien d’autres opportunités de se trouver. Deux passes par match, ça semble vraiment peu.

Rudy Gobert ignoré dans le money time, ça fait tâche…