Nikola Vucevic bien parti pour rester aux Bulls ?

L’intersaison des Chicago Bulls sera à suivre avec une grande attention. On le sait, Zach LaVine, agent libre, incarne l’un des joueurs les plus courtisés du marché. Et si la franchise de l’Illinois possède un énorme avantage financier sur ce dossier, il existe une incertitude autour de son avenir. Et un autre joueur dispose d’un futur indécis : Nikola Vucevic.

Sous contrat jusqu’en 2023, l’intérieur de 31 ans fait l’objet de plusieurs rumeurs. Avant sa Free Agency l’été prochain, le Monténégrin peut-il connaître un nouveau trade ? Il s’agit d’une option, avec notamment un récent bruit de couloir avec le pivot du Utah Jazz Rudy Gobert.

Mais d’après les informations du journaliste de NBC Sports K.C. Johnson, l’ancien joueur du Orlando Magic semble en réalité plutôt parti pour rester. En tout cas, les Bulls ne seraient pas vraiment actifs pour récupérer l’international français.

Et dans le même temps, Nikola Vucevic serait toujours concerné par le projet à Chicago. Ainsi, le natif de Morges ne se sentirait pas sur le départ. Après une saison 2021-2022 prometteuse, les Bulls donnent l’impression de vouloir repartir avec un groupe quasiment similaire. Une stratégie gagnante sur le long terme pour retrouver les sommets ?

Rudy Gobert aux Bulls en échange de Nikola Vucevic et Patrick Williams ?