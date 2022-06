Rudy Gobert aux Bulls en échange de Nikola Vucevic et Patrick Williams ?

Au centre des rumeurs depuis la fin de la saison, Rudy Gobert occupe de plus en plus de place dans les discussions de transfert. En effet, avec le départ de Quin Snyder, le Utah Jazz serait prêt à transformer complètement son effectif. Les Chicago Bulls rejoignent les Hawks et les Raptors parmi les équipes intéressées par le pivot. Ils pourraient prochainement faire une offre pour le récupérer.

Le front office de Danny Ainge serait engagé dans plusieurs négociations autour de Rudy Gobert, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Et parmi les potentielles destinations, Chicago pourrait être en mesure de faire une proposition convaincante à Utah.

Nikola Vucevic est ainsi envisagé comme une possible contrepartie dans un trade de Gobert. Arrivé aux Bulls en 2021, il entre dans la dernière année de son contrat dégressif et sera agent libre en 2023. Sa situation et son poste en font un candidat plus qu’évident à un transfert si la franchise tente de récupérer Gobert.

Compte tenu de son profil très offensif, l’intérieur a parfois eu du mal à cohabiter avec Zach LaVine et DeMar DeRozan cette saison. Cette année, il a d’ailleurs affiché sa plus faible moyenne de points et ses plus bas pourcentages au tir depuis 2018. Au contraire, les attaques adversaires l'ont souvent ciblé pour son manque de mobilité.

Triple défenseur de l’année, Rudy Gobert pourrait pour sa part combler les lacunes de l’équipe. Sa propension à jouer sans ballon et ses qualités de poseur d’écrans pourraient également être très utiles aux extérieurs de Chicago.

Patrick Williams dans le package ?

La question qui se pose donc dans ce scénario est la suivante : Nikola Vucevic suffira-t-il à séduire le Jazz ? Certes, le pivot a parfois évolué à un niveau All-Star. Il l’a d’ailleurs été à deux reprises et est un atout offensif remarquable. Mais la contrepartie semble trop légère pour récupérer l’un des meilleurs défenseurs de sa génération.

Ainsi, Patrick Williams, 4e choix de la draft 2020, est évoqué comme un possible asset dans le package des Bulls. Blessé cette saison, l’ailier a montré un grand potentiel défensif au niveau universitaire et dans sa première année en NBA. Utah devrait chercher à renforcer sa défense à trois points pendant l'intersaison. C'est ce qui lui a cruellement fait défaut en playoffs, et Williams pourrait leur apporter de l'aide à ce niveau.

Chicago avait refusé de l’inclure dans les discussions de transfert cette année. Cependant, la perspective de recruter un joueur du calibre de Gobert pourrait bien faire changer d’avis le front office d'Arturas Karnisovas. Coby White, souvent cité dans les rumeurs de trades, pourrait également rejoindre Salt Lake City dans cet échange. Javonte Green sera éventuellement la dernière pièce du transfert, histoire de l'équilibrer financièrement.

Reste encore à déterminer si le Jazz a réellement l’intention de se séparer de Rudy Gobert. Il faudra sans doute une offre conséquente pour pousser la franchise à céder son pivot. Rappelons qu'elle lui a accordé une extension max de cinq ans l’été dernier. La proposition des Bulls sera-t-elle suffisante ? Utah veut transformer son effectif, mais elle ne le fera pas à n'importe quel prix.

Utah Jazz : nouvelle ère, nouvel effectif ?