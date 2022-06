Quin Snyder et le Jazz, c’est fini

L'homme qui a permis à Rudy Gobert d'exploser en NBA fait ses valises. Quin Snyder, le coach du Utah Jazz, a confirmé les rumeurs des derniers jours en annonçant qu'il quittait la franchise à l'amiable après 8 ans de bons et loyaux services.

Sous le règne de Snyder, Utah a atteint les demi-finales de Conférence à trois reprises, sans jamais pouvoir passer le cut. Lors de la saison 2020-2021, le Jazz avait terminé avec le meilleur bilan de la ligue. C'est avec lui que Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont devenus des All-Stars.

Voici un extrait du communiqué dans lequel Quin Snyder revient sur son aventure et sur les raisons de son départ.

"Je suis incroyablement reconnaissant d'avoir pu passer les 8 dernières années dans une franchise aussi respectée et historique, au sein de la belle et encourageante communauté de Salt Lake City.

Je n'aurais pas pu rêver de travailler pour de meilleurs propriétaires que la famille Miller et avec Ryan et Ashley. Ils représentent le Jazz de la meilleure des manières et je sais qu'avec Ryan en propriétaire, la franchise est entre de bonnes mains. [...] Danny Ainge et Justin Zanik ont un leadership fort et j'ai apprécié leurs efforts et notre travail.

Au milieu de tout ça, il y a les joueurs, dont la passion pour le jeu et leur désir constant de progresser et de faire progresser le Jazz. J'ai le sentiment prégnant qu'ils ont besoin d'une nouvelle voix pour continuer leur évolution. Il n'y a aucune divergence philosophique ou autre raison pour laquelle je pars.

J'ai juste senti qu'il était temps de passer à autre chose après 8 ans. J'ai eu besoin de prendre du recul à la fin de la saison, afin d'être sûr que je prenais la bonne décision".