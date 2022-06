Lonnie Walker IV signé, les Lakers réalisent plusieurs coups

Les Los Angeles Lakers, avec une masse salariale déjà gonflée à bloc, ont une marge manœuvre très limitée. Mais le patron des Angelenos Rob Pelinka a tout de même décidé de s'activer sur ce début de Free Agency. Son premier choix ? Lonnie Walker IV.

Alors que les San Antonio Spurs ne lui ont pas proposé une "qualifying-offer", l'arrière va avoir la mission de remplacer Malik Monk, parti aux Sacramento Kings. Et les Lakers l'ont donc attiré pour 6,5 millions de dollars sur un an, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Lonnie Walker IV is signing a one-year, $6.5M deal with the Lakers, sources said. https://t.co/7xBnStLWfo — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Pour réaliser cette opération, les Lakers ont donc utilisé leur mid-level exception. Il s'agissait de leur offre la plus attrayante sur cette FA. C'est dire les espoirs placés par Los Angeles sur Lonnie Walker IV.

Dans le même temps, Pelinka a également réalisé d'autres mouvements pour renforcer l'effectif. L'intérieur Damian Jones a ainsi signé un bail de deux ans. Et il risque d'avoir un rôle intéressant à jouer. Et enfin, Troy Brown Jr et Juan Tuscano-Anderson se sont engagés pour un an pour le minimum.

Reste à savoir si les Lakers préparent désormais un mouvement plus important... Kyrie Irving ?

Russell Westbrook, les Lakers ont toujours un grand espoir