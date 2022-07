Prochainement coupé par les San Antonio Spurs (il venait d'y arriver dans le trade de Dejounte Murray), Danilo Gallinari négocie pour se retrouver dans une franchise ambitieuse. L'ancien ailier des Knicks, des Nuggets, des Clippers, du Thunder et des Hawks a de fortes chances de s'engager avec les Boston Celtics, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. Le journaliste italien Davide Chinellato indique que le deal devrait se boucler pour 2 ans, à hauteur de 13 millions d'euros.

On imagine que Gallinari, qui fêtera ses 34 ans en août prochain, sortira du banc pour les Celtics. Boston a souffert du manque de profondeur de son effectif lors des Finales NBA et si l'arrivée du vétéran italien se confirme, ce sera forcément un pas dans la bonne direction.

La saison dernière, Danilo Gallinari tournait à 11.7 points et 4.7 rebonds avec Atlanta, pour son exercice le moins prolifique depuis son année rookie avec New York en 2009.

