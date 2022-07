Gary Harris, une grosse prolongation surprise au Magic

A l'approche de cette Free Agency, Gary Harris se retrouvait annoncé sur le départ du Orlando Magic. A 27 ans, l'arrière avait même des touches avec plusieurs prétendants pour le titre NBA. Et on lui prêtait donc des intentions d'un effort financier pour jouer pour une bague. Notamment aux Los Angeles Lakers.

Mais les Floridiens ont finalement trouvé les arguments pour le retenir. Et sans surprise, ils sont essentiellement financiers. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Harris va prolonger pour 26 millions de dollars sur 2 ans au Magic.

Orlando Magic guard Gary Harris has agreed on a two-year, $26 million contract extension, his agents Austin Brown and Aaron Mintz of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022