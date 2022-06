Marvin Bagley prolonge aux Pistons pour un énorme contrat

Marvin Bagley souffrira toujours de la comparaison avec Luka Doncic, devant qui il a été drafté en 2e position en 2018. Mais l’intérieur de 23 ans reste un joueur à potentiel. Les Detroit Pistons semblent en tout cas persuadés qu’il a encore une grande marge de progression. C’est pourquoi la franchise lui a offert un contrat de 37 millions de dollars sur 3 ans, d’après Chris Haynes de Yahoo Sports.

Lorsque les Kings l’ont transféré à Detroit en milieu de saison, Bagley était presque considéré comme un contrat indésirable. L’intérieur a vite remonté la pente. Un an plus tard, il a accepté un contrat de plusieurs années, pour un salaire de plus de 12 millions de dollars.

Aux Pistons, Marvin Bagley affiche des moyennes de 14,6 points et 6,8 rebonds par match. Le tout à 55,5% au tir. Il a gagné une place importante dans le projet de reconstruction de Troy Weaver, qui vient de drafter Jalen Duren.

Cette nouvelle signature, avec les arrivées de Nerlens Noel et Alec Burks, réduit considérablement la flexibilité financière de la franchise. Alors qu’elle devait disposer d’un cap space important, elle ne pourra finalement pas faire d’offre importante à la Free Agency. Le dossier Deandre Ayton semble ainsi bel et bien mort.

