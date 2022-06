Trade entre Denver et OKC, JaMychal Green et des picks impliqués

Sam Presti est déjà à l'oeuvre. Tous les GM de NBA sont au taquet à quelques jours de la Draft 2023, mais le Seigneur des Picks passe à l'action avant tout le monde. Le patron sportif du Thunder vient de finaliser un trade avec les Denver Nuggets, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Denver envoie JaMychal Green et un 1er tour 2027 protégé vers OKC. Le Thunder, en contrepartie, cède le pick 30 de la Draft de cette année, ainsi que deux futurs 2e tour dont l'année est à définir.

Pour la Draft 2022, Oklahoma City dispose donc des picks n°2, 12 et 34. Denver sélectionnera en 21e et 30e position.

JaMychal Green sera normalement sous contrat la saison prochaine à hauteur de 8.2 millions de dollars l'année. Se séparer de lui permet aux Nuggets d'obtenir un peu de flexibilité pour utiliser ultérieurement une mid-level exception ou une trade exception durant l'intersaison. OKC est pour sa part capable d'absorber le salaire de Green grâce à son cap space de 31 millions de dollars.

Pas sûr du tout que l'on voit JaMychal Green sous le maillot du Thunder un jour.

ESPN Sources: Denver is trading F JaMychal Green and a protected 2027 first-round pick to Oklahoma City for the No. 30 pick in this month’s NBA Draft and two future second-round picks. Nuggets have No. 21 and 30 in this draft now and Thunder has Nos. 2, 12 and 34.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2022