Soigné et en forme, Zion Williamson va rester aux Pelicans

D'après Woj, Zion Williamson a rassuré tout le monde à New Orleans et va signer sa prolongation pour un contrat max.

La situation autour de Zion Williamson est en train de s'éclaircir. Son avenir aussi et il devrait continuer de s'écrire aux New Orleans Pelicans. Après quelques mois de flou, d'absence autour de l'équipe et de silence, les relations entre Zion et les Pels semblent aujourd'hui au beau fixe. La question de sa prolongation de contrat, forcément épineuse au vu de ses blessures et de sa condition physique, devrait rapidement être réglée.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Zion Williamson a visiblement convaincu le front office de NOLA. La blessure au pied qui l'a privé de la totalité de la saison 2021-2022 guérirait cette fois très bien. Mieux, l'ancien Dukie aurait vraiment bien travaillé physiquement ces dernières semaines et serait actuellement dans une forme physique jugée satisfaisante en termes de chiffres affichés sur la balance. On ne peut que s'en remettre à Woj, puisque le jeune All-Star se montre peu en public et ne documente pas ses sessions de travail récentes.

Il l'a tout de même fait ce weekend, dans une salle de New Orleans, la Dryades YMCA.

"Je veux être à New Orleans, ce n'est pas un secret. Quand je parle aux médias, j'ai le sentiment d'être clair là-dessus. A l'heure actuelle, ce n'est pas le sujet et je veux juste être présent ici dans la communauté", a-t-il déclaré au micro d'ESPN.

D'après Wojnarowski, il faut donc s'attendre à ce que Zion Williamson signe l'extension de son contrat rookie dès qu'il en aura la possibilité. Il est probable que des clauses seront incluses dans le deal pour que les Pelicans ne s'engagent pas dans un gouffre si Zion ne parvient pas à enchaîner les saisons. Si on aborde la chose avec davantage d'optimisme, New Orleans va pouvoir s'appuyer sur un noyau intéressant autour de Zion, bien sûr, mais aussi de Brandon Ingram et CJ McCollum.

Le n°1 de la Draft 2019 devrait donc signer un nouveau contrat de 5 ans et 186 millions de dollars. Ja Morant, n°2 de la même classe de Draft et ami de Zion Williamson, devrait l'imiter, lui qui s'est affirmé comme une star de la ligue cette saison avec les Memphis Grizzlies.

