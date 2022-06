L'un des sujets de prédilection de Charles Barkley depuis un an ou deux est le poids de Zion Williamson. "Chuck" est attentif à la carrière de Zion, auquel les gens l'ont souvent comparé. Plusieurs fois scandalisé par sa forme physique et son incapacité à être à son poids optimal, Barkley a de nouveau évoqué le sujet chez Dan Patrick, alors que le retour de l'intérieur des Pelicans est en bonne voie et que la question de l'extension de son contrat pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars fait l'actualité.

"Je n'ai pas à me plaindre, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. Mais si on me disait que je pouvais gagner 200 millions de dollars, je deviendrais l'ailier fort le plus maigre de l'histoire de la civilisation. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il peut très bien regagner la même chose 4 ou 5 ans plus tard. Ses parents auraient dû engager un cuisinier pour lui et donner beaucoup d'argent à des préparateurs physiques pour s'assurer que Zion bosse même quand il est fatigué.

Tout le monde aime manger. Mais quand il y a autant d'argent en jeu... S'il se met en forme, ils vont lui filer 200 millions à 22 ans ! Et 200 autres quelques années plus tard ! Mec, bouge toi, remets toi en forme et va chercher ce chèque".