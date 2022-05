L’extension de Zion Williamson s’annonce difficile pour les Pelicans

Enfin en voie de guérison, Zion Williamson a récemment été autorisé à reprendre l’entraînement sans restriction. Éligible à une extension maximum de 181 millions de dollars sur cinq ans, son dossier est la priorité des New Orleans Pelicans à l’intersaison. Les négociations pourraient cependant se révéler plus compliquées que prévu.

Sur les 226 matches des Pelicans depuis sa draft en 2019, Williamson n’a pu en jouer que 85 (37,6%). 2021-2022 a d’ailleurs été une saison blanche pour l’ailier, opéré d’une fracture du métatarse l’été dernier. De récents examens sur son pied montrent toutefois de bonnes choses. Le joueur va dans le bon sens et peut maintenant recommencer à s’entraîner avec son équipe. Pour autant, sa santé continue de poser question.

Tandis que l’ailier se dit prêt à signer, le vice-président David Griffin a annoncé que les négociations “seront un challenge” en raison de ses blessures fréquentes. Compte tenu de sa fragilité, New Orleans ne serait pas enclin à lui donner le max, d’après Brian Windhorst.

Pour être plus précis, les Pelicans voudraient proposer à Zion Williamson une extension qui ne serait pas complètement garantie. Son contrat pourrait par exemple contenir des clauses qui impliquent de jouer un minimum de matches pour toucher la totalité du salaire. De quoi protéger la franchise en cas de blessure.

“D’après ce qu’on m’a dit, les Pelicans ne sont pas disposés à lui offrir un contrat garanti sur cinq ans. Et cela vient en grande partie des propriétaires. Gayle Benson, la propriétaire, est également la propriétaire des New Orleans Saints (équipe de football américain en NFL — ndlr). On m’a dit qu’ils négocieraient ce contrat comme on le fait au football et aux Saints. Ils vont lui offrir un gros contrat, mais pas intégralement garanti.

Si Zion accepte ces termes, obtient éventuellement 100 millions de dollars garantis et signe, tout va bien. S’il ne signe pas et qu’il veut que tout le contrat soit garanti, cela pourrait créer des tensions pour cet automne”, explique Windhorst.