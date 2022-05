Zion Williamson, des nouvelles rassurantes pour la saison prochaine

Zion Williamson a été autorisé à reprendre l’entraînement sans restriction. Les New Orleans Pelicans annoncent que leur star fait enfin des progrès dans sa guérison.

Depuis son arrivée dans la ligue, il y a une chose que l’on peut reprocher à Zion Williamson : ses absences. Il n’a joué que 85 matches sur 226 possibles (37,6 %) sur ses trois premières années. Après une saison blanche en 2021-2022, on peut espérer que le premier choix de la Draft 2019 sera en mesure de jouer la prochaine. Justement, les New Orleans Pelicans envoient un signal positif.

Opéré d’une fracture du métatarse l’été dernier, Williamson a vécu une année difficile. Stoppé dans son processus de retour au jeu par une régression dans sa guérison au mois de décembre, sa blessure semblait de plus en plus inquiétante. Mais de récents examens sur son pied ont révélé que Williamson allait dans le bon sens d’après la franchise de Louisiane. Une excellente nouvelle pour le joueur et son équipe.

Zion Williamson est désormais autorisé à reprendre l’entraînement sans restriction. Il pourra profiter de l’été pour se préparer à la prochaine saison. En 2020-2021, l'intérieur avait été sélectionné pour le All-Star Game avec des moyennes de 27 points, 7,2 rebonds et 3,7 passes à 61 % au tir. S’il revient à un niveau similaire, les Pelicans pourraient bien faire des étincelles.

Malgré son absence, New Orleans a réussi à se qualifier en playoffs cette année. L’arrivée de CJ McCollum et Larry Nance Jr, la Draft de Herb Jones, ainsi que l’explosion de Jose Alvarado ont transformé l'équipe. Les Pelicans ont même réussi à prendre deux matches aux Suns au premier tour. Le retour de Zion sous le nouveau coach en chef Willie Green permettrait à la franchise de passer encore à la vitesse supérieure.

La question de l'extension

Un obstacle subsiste cependant : celui de son extension. Si l’ailier se dit prêt à prolonger son contrat au plus vite, le vice-président David Griffin se montre moins optimiste. Pour lui, les négociations "seront un challenge" compte tenu de ses problèmes de santé.

"Quand il sera temps d’avoir cette discussion, nous l’aurons. Pour le moment, nous nous concentrons sur sa guérison", avait-il déclaré en mai.

En effet, Zion Williamson est éligible à une extension maximum de 181 millions de dollars sur cinq ans. En l’état, difficile d’accorder un tel montant à un athlète qui a joué moins de la moitié des matches de sa carrière. D’autant plus avec la présence de Brandon Ingram et McCollum, à plus de 30 millions la saison.

L’extension de Williamson sera sans doute l’un des grands dossiers de l’intersaison 2022. En attendant, l’ailier explosif peut se concentrer sur sa guérison et son retour sur les parquets. Avec un peu de chance, qui sait, on pourrait peut-être même le voir effectuer une saison complète l’année prochaine.

