CJ McCollum promet un grand avenir aux Pelicans

Débarqué en cours de saison, l'arrière CJ McCollum voit les choses en grand pour l'avenir des New Orleans Pelicans.

Arrivé en provenance des Portland Trail Blazers, l'arrière CJ McCollum a été rapidement dans le bon rythme aux New Orleans Pelicans. Le joueur de 30 ans a activement participé à la qualification de son équipe pour le Play-In.

Et la nuit dernière, le natif de Canton a ainsi livré une performance solide (32 points, 7 passes décisives et 6 rebonds) pour dominer les San Antonio Spurs (113-103). Avant de se qualifier pour les Playoffs, la franchise de Louisiane doit encore passer un obstacle : les Los Angeles Clippers.

Mais avant même cette partie, McCollum a réalisé une annonce sur l'avenir des Pelicans.

"C'est le début de quelque chose de spécial, c'est sûr. Vous voyez l'énergie. On sent l'énergie. Ma mère est en ville, j'ai de la famille en ville. Quand nous sortons manger, vous pouvez sentir que la ville est excitée par le basket, comme il se doit. Il y a beaucoup de talent ici. Nous jouons le jeu de la bonne manière. Nous allons donc beaucoup gagner à l'avenir. Je suis heureux. Je suis impatient", a ainsi commenté CJ McCollum devant les médias.

Même sans Zion Williamson, toujours absent, New Orleans a donc trouvé une formule qui fonctionne. Et avec le retour du prodige, le projet des Pelicans peut ensuite effectivement décoller. Et CJ McCollum a l'opportunité d'y jouer un grand rôle.

