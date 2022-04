Zion Williamson dunke à l’échauffement, la forme revient doucement

Pendant quelques semaines, on a eu du mal à localiser Zion Williamson et à jauger son intérêt pour continuer de porter le maillot des Pelicans. Ces derniers temps, le jeune All-Star, absent toute la saison en raison d'une blessure au pied, montre beaucoup de signes positifs et est à nouveau présent au sein de l'équipe pour vivre la campagne du play-in tournament.

Comme on avait pu le voir lors de certains workouts, la forme physique de Zion recommence à devenir acceptable et ses qualités athlétiques se manifestent à nouveau. En marge de la victoire de New Orleans contre San Antonio la nuit dernière, le n°1 de la Draft 2019 s'est mis en tenue d'échauffement pour prendre quelques tirs et claquer quelques dunks.

On peut voir que même en étant loin de sa meilleure forme, Zion Williamson a toujours ce petit quelque chose qui le rend si spécial...

Zion casually ripping down a 360 🆙 pic.twitter.com/JnhoU0bdjZ — NBA (@NBA) April 14, 2022

Avec CJ McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson, pour ne citer qu'eux, New Orleans a un noyau intéressant pour faire au moins aussi bien la saison prochaine en NBA.

