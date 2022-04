Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Hawks : 103-132

Spurs @ Pelicans : 103-113

Toujours pas de surprise dans le play-in tournament. Après les victoires des deux équipes à domicile hier - Minnesota et Brooklyn - la logique a de nouveau été respectée et l'avantage du terrain a joué son rôle cette nuit.

Trae Young et les Hawks n'ont pas tremblé contre Charlotte. Les Hornets ont tenu une mi-temps avant de prendre le bouillon. Après un démarrage un peu poussif, Young a passé la seconde (24 points, 11 passes) pour accompagner l'effort de De'Andre Hunter (24 pts), excellent au retour du vestiaire.

🧊 Trae Young was a maestro in the @ATLHawks win, dropping dimes and tossing lobs to rack up assists!@TheTraeYoung 24 PTS, 11 AST

The Hawks now advance in the #MetaQuestPlayIn to face the Cavs for the #8 seed in the East.

ATL vs CLE

Friday at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/eezq6Tu3xh

— NBA (@NBA) April 14, 2022