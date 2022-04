Miles Bridges craque et balance son protège-dent sur une ado

Il n’y a pas à dire, le format et l’enjeu des matches de play-in leur donnent une saveur particulière. De playoffs avant l’heure. L’intensité est élevée et les joueurs sont tendus. La preuve avec Miles Bridges, trop à cran et carrément éjecté par les arbitres après avoir écopé d’une deuxième faute technique.

Fou de rage, le jeune ailier des Charlotte Hornets s’est alors rendu en direction des vestiaires. Un fan des Atlanta Hawks l’a provoqué en chemin. Sur les nerfs, il n’a pas su se contenir. Il a balancé violemment son protège-dent. Sauf que celui-ci a finalement atteint une ado de 16 ans.

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF — Miles Bridges (@MilesBridges) April 14, 2022

« Je visais le mec qui me criait dessus. C’est inacceptable de ma part et j’assumerai l’entière responsabilité de mes actes. Ce n’est pas mon attitude habituelle. Vous me connaissez et vous savez que je ne me comporte pas comme ça. Il y avait beaucoup d’émotions et je suis complètement en tort. J’espère que je vais pouvoir entrer en contact avec la jeune fille pour sincèrement m’excuser et faire quelque chose de sympa pour elle », confiait Miles Bridges après l’incident.

La NBA risque cependant de sanctionner son attitude, peut-être avec une amende voire un match de suspension pour la saison prochaine.

CQFR : Atlanta et NOLA restent en course