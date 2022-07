Zach LaVine reste aux Bulls, soulagement pour Chicago

La "Windy City" peut enfin souffler. Zach LaVine, agent libre cet été, a bel et bien décidé de rester aux Chicago Bulls. L’arrière aurait reçu des offres maximums de plusieurs franchises, mais a préféré re-signer dans son équipe. Le front office peut désormais avancer plus sereinement dans la Free Agency.

All-Star sur les deux dernières saisons, LaVine est aujourd’hui le visage des Bulls. Il n’y avait aucun doute sur le fait qu’ils lui proposeraient un contrat de 215 millions de dollars sur cinq ans, qu’il a donc accepté d’après Shams Charania de The Athletic. Il dispose également d’une player option sur la cinquième année de son deal.

Pour rappel, Chicago était la seule franchise à pouvoir lui offrir un salaire si conséquent. Les concurrents ne pouvaient pas dépasser les 160 millions sur quatre ans. Un avantage qui a sans doute joué un rôle important dans la décision de l’arrière. Il avait néanmoins affirmé son intention de "profiter à fond" de la Free Agency, une déclaration qui a effrayé les fans des Bulls.

Zach LaVine sort d’une saison à 24,4 points, 4,5 passes et 4,6 rebonds de moyenne, à 47,6% au tir et 38,9% à trois points. L’une des plus belles lignes statistiques de sa carrière. C’est le niveau auquel se maintient l’ancien champion du concours de dunks depuis son arrivée dans l’Illinois et qui a fait de lui le centre du projet de l’équipe.

Les Bulls ont terminé à la 6e place de l’Est cette saison. Sous l’impulsion de LaVine et DeMar Derozan, ils ont disputé leurs premiers playoffs depuis 2017. Ils ont été éliminés dès le premier tour par les Bucks de Giannis Antetokounmpo, encore trop forts pour eux. Chicago avait donc à cœur de garder son groupe sous contrat, à commencer par son joueur le plus important. C’est désormais chose faite.

