Taurean Prince reste aux Wolves pour 16 millions de dollars

Dès l'élimination des Minnesota Timberwolves contre les Memphis Grizzlies en Playoffs, Taurean Prince avait annoncé la couleur : il souhaitait rester. Ainsi, avant même l'ouverture de la Free Agency, le joueur de 28 ans a réussi à s'entendre avec ses dirigeants.

Selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties se sont accordées sur une prolongation à 16 millions de dollars sur 2 ans. Un deal sur le court terme intéressant pour les deux camps.

Minnesota Timberwolves F Taurean Prince has agreed on a two-year, $16 million contract extension, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022