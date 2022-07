Kevin Durant à Phoenix, toujours le scénario le plus plausible ?

Quelques minutes après l'annonce de son souhait d'être tradé, la rumeur disait déjà que la destination préférée de Kevin Durant était Phoenix. Alors que la situation s'enlise quelque peu pour les autres prétendants, avec Miami trop peu doté en assets et Toronto réticent à l'idée de se séparer de Scottie Barnes, les Suns tiennent toujours la corde. On est loin d'un deal, mais la franchise de l'Arizona est consciente d'avoir les faveurs de KD et peut prendre un peu son temps.

D'après Jake Fischer de Bleacher Report, un trade de Kevin Durant vers Phoenix reste, à cette heure, le scénario le plus plausible avec celui qui le contraint de rester aux Nets faute d'accord avec une autre équipe. Fischer évoque la faisabilité d'un trade avec plusieurs équipes, dans lequel Deandre Ayton, pièce-maîtresse du scénario, finirait dans une autre équipe que Brooklyn. Pour que cette transaction prenne forme, il faut évidemment que les Nets y trouvent leur compte, soit en récupérant une star de la ligue, soit en détroussant l'une des équipes impliquées d'un nombre conséquent de picks intéressants.

Pour le moment, on en reste à une situation où Brooklyn se montre fort logiquement gourmand - la contrepartie pour Rudy Gobert ne va pas inciter les Nets à être moins exigeants - et Kevin Durant lui-même fait passer le mot qu'il ne veut rejoindre qu'une équipe avec au moins deux All-Stars présents sur place. Les Suns, avec Chris Paul et Devin Booker, ont cette particularité.

L'intersaison est encore longue et rien ne presse. A priori, "KD" n'a pas prévu de boycotter le training camp, les entraînements ou le début de saison. C'est un avantage pour Brooklyn, qui peut jouer la montre alors qu'il reste 4 ans de contrat au double MVP des Finales.

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures