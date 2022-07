Kevin Durant de retour aux Warriors, c’est faisable mais compliqué

Il y a 5 ans jour pour jour, déjà un 4 juillet, Kevin Durant annonçait son "prochain chapitre", à savoir son choix de rejoindre les Golden State Warriors. Imaginez un peu l'onde de choc si ce 4 juillet 2022, "KD" redevenait un membre des Warriors ? L'idée semble folle, tant il a semblé y avoir de l'amertume et de la frustration entre les deux parties depuis que Durant a rejoint Brooklyn en 2019. Pourtant, elle existe bien.

D'après Marc J. Spears d'ESPN, Golden State est bien en train de réfléchir à une réunion, quelques jours seulement après l'annonce du souhait de Kevin Durant d'être tradé. Il va sans dire que l'immense majorité des franchises NBA s'est penchée sur le dossier. Après tout, on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les Warriors ont un front office compétent qui ne peut pas balayer immédiatement l'idée sans s'asseoir à une table et imaginer le coût et les conséquences d'une telle opération.

A en croire The Athletic, un retour est pour le moment "très improbable". Mais dans les faits, Bob Myers a ce qu'il faut en magasin pour au moins pousser les Nets à la réflexion. On sait que Brooklyn a prévu de demander, fort logiquement, une contrepartie astronomique. Au minimum un package comprenant un All-Star, de jeunes joueurs à potentiel et des picks de Draft. Les champions en titre ont les jeunes talents : Jordan Poole, Jonathan Kuminga et James Wiseman. Ils peuvent aussi, s'ils le décident, hypothéquer une partie de leur futurs picks.

Quelle équipe peut faire la meilleure offre pour Kevin Durant ?

Le hic, c'est Wiggins

Ce qui leur manque, contrairement à ce qu'a laissé entendre Spears, c'est un All-Star disponible. Andrew Wiggins, qui serait la cible idéale, ne peut en fait pas atterrir à Brooklyn à cause de Ben Simmons. Le règlement prévoit qu'une équipe ne peut pas acquérir via un trade deux joueurs bénéficiant du statut de "designated player", ce qui correspond à la signature d'un contrat maximum à l'issue de leur trois ou quatre premières saisons dans la ligue. Or les Nets possèdent déjà Simmons sous cette étiquette. Ils sont plusieurs en NBA avec le même statut : Bam Adebayo, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jamal Murray, Michael Porter Jr, Andrew Wiggins, De'Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, Jayson Tatum et Joel Embiid.

Pour que Wiggins puisse être envoyé aux Nets, il faudrait que Ben Simmons soit lui-même tradé. Pour l'heure, il ne semble pas que ce soit dans les plans de Sean Marks, même si le flou autour de l'Australien sur sa disponibilité ou non en playoffs a fait grincer quelques dents.

Et qu'en est-il des joueurs ? On connaît l'importance des cadres à Golden State. Lorsque Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont une envie ou une opinion à partager, elle est prise très au sérieux par le front office. On n'est pas dans un scénario où le trio réclame quoi que ce soit et les Warriors sont tout à fait prêts à tenter le back to back sous cette mouture. Cela dit, il n'aura échappé à personne que Draymond Green et Kevin Durant se sont réconciliés ces derniers mois, avec même un passage de KD dans le podcast de son ex-coéquipier. Bien que Green continue d'évoquer son regret devant le choix de Durant à l'époque, l'animosité n'existe plus et si un comeback devait intervenir, il n'y aurait aucune objection de la part de l'intérieur All-Star ou de ses deux camarades.

On en reste donc, pour le moment, sur la rumeur d'un intérêt, en attendant de voir si quelque chose peut vraiment se matérialiser. Mais imaginez un peu la secousse si, à nouveau, on ajoutait une superstar du calibre de Kevin Durant au roster de la meilleure équipe de la ligue...