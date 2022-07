Le Jazz sur la piste de Deandre Ayton ?

Le Utah Jazz s’est lancé dans un immense chantier estival. La franchise a transféré l’une de ses pièces centrales, Rudy Gobert, et récupéré un total de six premiers tours de draft en 24 heures. Mais le front office de Danny Ainge n’aurait pas l’intention de partir en reconstruction pour autant.

Au contraire, le Jazz veut construire un nouvel effectif autour de Donovan Mitchell, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il n’a pas pour objectif de se séparer de sa star, mais bien de l’entourer. Il faut encore s’attendre à de nombreux trades du côté de Salt Lake City.

Les plans de la franchise restent flous, mais ses premières cibles commencent à se faire connaître. Deandre Ayton en fait notamment partie, d'après John Gambadoro. Utah pourrait envoyer les assets qu’elle a récupéré pour tenter de le récupérer dans un sign-and-trade avec les Suns. Les deux équipes auraient d'ailleurs déjà discuté avec les Wolves d'un transfert à trois équipes pendant l'intersaison.

En effet, Phoenix continue de chercher une porte de sortie pour son pivot. Son retour dans l’effectif est de moins en moins probable et les certains insiders décrivent une véritable fracture entre le joueur et son équipe. Plus précisément, sa relation avec Monty Williams, son coach, et Chris Paul serait particulièrement mauvaise. Commencer la saison avec Ayton paraît "intenable", selon le Bleacher Report. Le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres dans ce cas.

L’intérieur athlétique sort d’un exercice à 17,2 points par match à 63,4% au tir et 10,2 rebonds de moyenne. Il a déçu pendant cette campagne de playoffs, mais a montré par le passé qu’il pouvait avoir un impact phénoménal dans une équipe compétitive. Pilier des Suns finalistes en 2021, il s’est révélé très précieux des deux côtés du terrain en postseason. Danny Ainge a bien des raisons de croire qu’il formerait un duo très dangereux avec Donovan Mitchell.

Si ce n’est pas Deandre Ayton, plusieurs joueurs sont évidemment accessibles sur le marché avec tant de tours de draft. Walker Kessler, 22e choix cette année et récupéré dans le trade de Rudy Gobert, est aussi un asset intéressant. On pourrait imaginer le Jazz se positionner sur le dossier Kevin Durant, par exemple. Un scénario farfelu au premier abord, mais qu’il faudra définitivement surveiller.

Quoiqu’il en soit, Utah a les atouts pour faire des folies pendant l’intersaison. Si le projet est bien de partir à la poursuite d’un titre, ils feront d’autres transferts tout aussi importants. C’est certain.

L’effectif du Jazz à l’heure actuelle :

Guards : Donovan Mitchell, Mike Conley, Pat Beverley, Malik Beasley, Jared Butler, Jordan Clarkson, Nickeil Alexander-Walker

Donovan Mitchell, Mike Conley, Pat Beverley, Malik Beasley, Jared Butler, Jordan Clarkson, Nickeil Alexander-Walker Wings : Xavier Sneed, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro

Xavier Sneed, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro Bigs : Walker Kessler, Udoka Azubuike

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures