Nicolas Batum a été payé ! En déclinant sa "player option" pour la saison prochaine, l'ailier français se retrouvait sur le marché cet été. Mais il n'y avait aucun doute sur son avenir : même convoité, il allait continuer son aventure aux Los Angeles Clippers.

Et dès l'ouverture de la Free Agency, le Tricolore a immédiatement trouvé un terrain d'entente avec la franchise californienne. Ainsi, l'ex-joueur des Portland Trail Blazers a paraphé un nouveau bail de 2 ans pour 22 millions de dollars.

Free agent forward Nicolas Batum has reached an agreement with the Los Angeles Clippers on a two-year, $22 million deal, league sources tell @YahooSports. https://t.co/Fu5tq3vRpc

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022