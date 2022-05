Nicolas Batum jure fidélité à Ty Lue et veut finir sa carrière aux Clippers

Nicolas Batum espère finir sa carrière avec Tyronn Lue aux Los Angeles Clippers. Le capitaine de l’équipe de France se sent toujours redevable envers le coach et l’équipe qui lui ont redonné le plaisir de jouer au basket.

Nicolas Batum est aujourd’hui parfaitement épanoui aux Los Angeles Clippers, à tel point qu'il n'a plus envie de porter un autre maillot en NBA. Mais la carrière du capitaine de l’équipe de France de basket n’a pas été un long fleuve tranquille. En effet, comme beaucoup d’athlètes, son parcours est composé de hauts et de bas.

En l’occurrence, sa saison 2019-2020 aux Charlotte Hornets est certainement le point le plus bas de sa carrière. À l’époque considéré comme l’un des pires contrats de la ligue, l’ailier français n’a joué que 22 matches pour 3,6 points de moyenne cette saison-là. La suite logique d’une descente aux enfers progressive dans la franchise de Michael Jordan.

« Je pourrais bien mieux jouer, c’est sûr, je n’ai pas répondu aux attentes les dernières années. Je le comprends, je le sais et je m’en excuse auprès des gens d’ici, car ils ont placé beaucoup d’attentes en moi. Et ça ne s’est pas bien passé. Ça n’a pas marché, » admettait-il alors dans une interview au Charlotte Observer.

Une fois libre, malgré son échec en Caroline du Nord, ses qualités de 3&D et de compétiteur lui ont valu l’intérêt de plusieurs contenders. À l’époque, son principal objectif était de recommencer à « prendre du plaisir en jouant au basket ». C'est chose faite. Désormais, Batum a retrouvé le sourire avec les Clippers.

Vers une fin de carrière aux Clippers

Joueur intelligent, capable de se mettre en retrait pour la cohésion du groupe, « Batman » est le vétéran dont tout candidat au titre a besoin. Depuis son arrivée à Los Angeles, il maintient surtout un niveau défensif et une adresse exceptionnels.

Sur ses deux saisons avec la franchise, Batum affiche des moyennes de 8,2 points, 4,5 rebonds et 2 passes par match à 40,2 % à trois points. Son impact des deux côtés du terrain est vital pour les Angelinos. Si bien que le Français a joué la grande majorité de ses matchs en tant que titulaire (92/126).

Finalement, pour lui, sa signature aux Clippers a été salvatrice. Si bien qu’à 33 ans, il ne se voit plus terminer sa carrière ailleurs. Il se sent en particulier redevable à Tyronn Lue pour lui avoir donné sa chance lorsqu’il était au plus bas.

« Tyronn Lue m’a sauvé la vie. Donc je reste avec Tyronn Lue jusqu’à ce qu’on me dégage, si on ne me dégage pas avant (la fin de sa carrière) », a-t-il déclaré au micro de la First Team.

Tout cela, Nicolas Batum le leur rend bien. Comment oublier ce match face au Thunder que l’ailier a tenu à jouer seulement trois heures après la naissance de sa fille ? Son engagement pour la franchise, sur et hors du terrain, est exemplaire.

Avec le retour imminent de Kawhi Leonard et un Paul George en bonne santé, les Clippers sont considérés parmi les favoris pour le titre la saison prochaine. Peut-être l’opportunité pour Batum de faire entrer sa carrière dans une nouvelle dimension et de s’acquitter de sa dette envers son coach.

