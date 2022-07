Eric Bledsoe, bientôt coupé par les Blazers, sera agent libre cet été

Eric Bledsoe voyage beaucoup depuis son départ de Milwaukee. Alors qu’il n’est plus tout à fait le joueur que l’on a connu aux Bucks et aux Suns, le meneur a du mal à trouver de la stabilité dans sa carrière. Il sera justement coupé par les Portland Trail Blazers, d’après Shams Charania de The Athletic, et bientôt agent libre.

Avec Damian Lillard et Anfernee Simons sur les lignes arrière, les Blazers n’avaient pas la place pour un Bledsoe vieillissant. Ils ne l’ont d’ailleurs même pas fait jouer cette saison après l’avoir récupéré en février. La franchise a donc préféré s’en séparer directement, sans doute après avoir cherché à le transférer en vain.

Aux Clippers en début d’année, sa moyenne de 9,9 points à 42,1%, dont 31,3% à trois points, n’a pas vraiment vendu du rêve aux observateurs. De même pour ses 2,1 ballons perdus sur 4,2 passes par match. À 32 ans, l’ancien joueur des Bucks paraît être l’ombre de lui-même.

Avec peu de meneurs restants à la Free Agency, plusieurs franchises devraient cependant s’intéresser à son profil, selon Shams Charania. Eric Bledsoe aura sans doute l’occasion de rebondir, pour ce qui se présente comme l’une de ses dernières chances.

Free Agency : le top 10 des joueurs toujours disponibles