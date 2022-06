Chris Boucher et Thaddeus Young vont poursuivre l’aventure aux Raptors

Malgré de nombreuses rumeurs à son sujet, Chris Boucher ne bougera pas. En effet, les Toronto Raptors vont le retenir, tout comme Thaddeus Young. En effet, pour débuter cette Free Agency, les Canadiens ont œuvré pour conserver deux éléments importants de la rotation du coach Nick Nurse.

Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Boucher va prolonger pour 32,5 millions de dollars sur 3 ans. Et de son côté, le journaliste de Yahoo Sports Chris Hayne a annoncé un deal de 2 ans pour 16 millions de dollars concernant Young.

Chris Boucher is returning to the Toronto Raptors on a three-year, $35.25M deal, his agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022