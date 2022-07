Tomas Satoransky quitte la NBA et retourne à Barcelone

Après une année difficile, Tomas Satoransky fait une croix sur la NBA. Il a choisi de retourner en Europe, à Barcelone plus précisément, dont il a déjà porté les couleurs entre 2014 et 2016. Le meneur s’est engagé pour quatre ans dans le club catalan et jouera l’année prochaine en EuroLeague.

À bientôt 31 ans, Satoransky n’a jamais vraiment trouvé sa place aux États-Unis. Depuis sa première saison en 2016, il a connu quatre équipes différentes. Et rarement avec un rôle important. En effet, 2018-2019 et 2019-2020 sont les deux seules années lors desquelles il a joué la majorité des rencontres en tant que titulaire.

Cette dernière saison est apparemment la goutte de trop. Après avoir disputé 32 rencontres avec les Pelicans, il a été transféré aux Spurs. San Antonio n’a ensuite attendu qu’un match avant de le couper, pour qu’il puisse retourner aux Wizards. Dans ce contexte instable, il a fini l’année avec des moyennes de 3,6 points et 3,4 passes à 37,7% au tir, dont 20,8% à trois points. Ses pires statistiques en carrière depuis sa saison rookie. Il a donc logiquement profité de la Free Agency cet été pour sortir de ce marasme.

Barcelone a pour sa part connu une fin d’exercice décevante. Champions de la Liga Endesa, vainqueurs de la Coupe du Roi et finalistes de l’Euroleague l’année dernière, ils n’ont pas rencontré les mêmes résultats cette année. Le club catalan a été éliminé en demi-finale européenne face au rival de toujours, le Real Madrid, qui l’a ensuite battu dans la finale espagnole.

L’un dans l’autre, après de telles saisons, les deux camps se comprennent parfaitement. Tomas Satoransky rejoint ainsi Barcelone pour leur apporter du renfort à la mène. Il y retrouvera notamment Nikola Mirotic, ancien joueur NBA, et son compatriote Jan Vesely.

