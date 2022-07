Quelques heures après avoir démenti la rumeur d'une relation compliquée avec la propriétaire des Blazers Jody Allen, Damian Lillard a joint les actes à la parole. Il n'entend pas quitter Portland et, à vrai dire, il n'a plus aucune raison financière de le vouloir. Le meneur All-Star a accepté une prolongation de contrat de deux ans et est désormais engagé avec la franchise jusqu'en 2027. Le montant du deal est phénoménal, puisque sur la simple fenêtre 2025-2027, jusqu'à ses 37 ans, Lillard touchera 120 millions de dollars.

La période où il se plaignait du manque de compétitivité des Blazers semble terminée. Soit Damian Lillard pense que les ajustements de l'intersaison (Jerami Grant et Gary Payton II) sont réellement suffisants. Soit il se dit que gagner une bague est un accomplissement surcoté dont il peut se passer.

Et après tout, est-ce qu'il n'a pas raison, dans le fond ?

D'ici la fin de son contrat avec Portland, "Dame" aura gagné 451 millions de dollars grâce à ses seuls contrats NBA, tout en ayant remporté une médaille d'or olympique avec Team USA et en ayant été sélectionné dans le top 75 all-time de la ligue. Il aura également, d'ici là, probablement cimenté sa place parmi les meilleurs shooteurs de l'histoire.

Dans l'hypothèse où Portland ne parviendrait pas à retrouver la finale de Conférence comme en 2019, Damian Lillard pourra se consoler avec l'amour des fans des Blazers, pour lesquels il a de bonnes chances de rester le joueur le plus emblématique de leur histoire. Ah, il pourra aussi noyer sa déception avec ça :

42 millions de dollars en 2023

45 millions de dollars en 2024

48 millions de dollars en 2025

58 millions de dollars en 2026

63 millions de dollars en 2027

On fait confiance à Dame Dolla pour ne pas se plaindre d'un roster trop léger dans les années qui viennent. Et s'il se lasse de la situation et veut bouger, on lui conseille de le faire avant la saison 2025-2026, où son contrat risque de devenir l'un des plus impossibles à trader de l'histoire moderne. Bien sûr, il y a la possibilité de voir Damian Lillard fermer des bouches et jouir d'une longévité au plus haut niveau que l'on n'avait pas anticipée.

