Avec un effectif remanié, les Portland Trail Blazers nourrissent de grandes ambitions pour la saison à venir. L’année a été longue pour l’équipe. Elle a échoué en 13e position de la conférence ouest et espère maintenant regagner sa place en playoffs. L’élément clé, comme à chaque fois, sera indubitablement Damian Lillard. Et avec la santé retrouvée, il pourrait bien faire des miracles.

Le meneur n’a joué que 29 matches cette saison, pour sa moyenne de points la plus faible en sept ans (24). Il n’en avait jamais manqué plus de huit sur un seul exercice. Opéré des abdominaux, son absence est la cause de la chute des Blazers au classement. Elle est également l’évènement précurseur du bouleversement du roster. Le GM Joe Cronin a en effet profité de cette période pour démolir l’équipe en place, afin de préparer le terrain pour 2022-2023.

Aujourd’hui, un nouveau groupe a été construit. Et Damian Lillard en fera bien partie, à son pic sur le plan physique. Dans une interview pour ESPN, il a assuré se sentir en pleine forme. "Mon corps est plus fort qu’avant dans certains domaines", a-t-il même ajouté. Une merveilleuse nouvelle pour Portland.

Le meneur est gêné par sa blessure aux abdominaux depuis plus d’une saison déjà. Il est difficile de déterminer quand ce problème est réellement apparu, mais il l’a notamment handicapé pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, l’été dernier. Alors que cela impactait son shoot — 40,2% au tir et 32,4% à trois points, ses pires moyennes en carrière —, il devait absolument y mettre un terme.

"Je voulais continuer malgré [cette blessure]. Je suis arrivé à un stade où je devais la jouer plus intelligemment", a admis la star des Blazers.

Il faut remonter à 2019-2020 pour trouver la dernière saison lors de laquelle on peut raisonnablement penser qu’il n’était pas, ou peu, dérangé par cette blessure. Le sextuple All-Star et All-NBA affichait alors des moyennes de 30 points et 8 passes par match, à 46,3% au tir et 40,1% à trois points. Dans toutes ces catégories statistiques, des records en carrière.

À bientôt 32 ans, Damian Lillard a encore quelques belles années devant lui. Si le meneur a porté les Blazers chaque année, même blessé, il faut certainement s’attendre à une grosse saison de sa part. Assez pour remporter le trophée de MVP ? Sans doute. Mais ce n’est pas l’enjeu principal pour lui, qui espère avant tout renouer avec la victoire à son retour.

