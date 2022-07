Les Blazers prolongent Jusuf Nurkic et Drew Eubanks dans la raquette

La Free Agency n’est pas toujours surprenante. Il est parfois seulement question d’officialiser ce qui apparaissait déjà comme une évidence. C’est notamment le cas de la signature de Jusuf Nurkic, qui rempile pour une sixième saison aux Portland Trail Blazers, tout comme sa doublure Drew Eubanks. Le roster approche de sa forme finale.

L’intérieur bosnien a accepté un contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le montent attendu dans la destination annoncée par tous. Il sera donc le pivot titulaire des Blazers l’année prochaine, alors que la franchise se veut compétitive.

Jusuf Nurkic sort d’une saison à 15 points, 11,1 rebonds et 2,8 passes par match. Le tout à 53,5% au tir. Il fait partie des 15 joueurs qui affichent plus de 15 points et 10 rebonds de moyenne cette année, une catégorie dans laquelle on retrouve notamment Clint Capela, Jarrett Allen et DeAndre Ayton. Son apport sur le terrain, tant sur le plan statistique que physique avec 2,13 m, est primordial.

Il sera supplée par Drew Eubanks, qui a par ailleurs accepté de rester dans l’Oregon pour une saison supplémentaire. Arrivé de San Antonio en milieu d'exercice, le pivot de 25 ans a montré d'excellentes choses dans sa nouvelle équipe. L’absence de Nurkic, pour blessure, lui a permis de se démarquer. Il affiche des moyennes de 14,5 points et 8,5 rebonds, à 64,6% au tir, sur ses 22 matches en rouge et noir. Son retour est une excellente nouvelle pour les Blazers.

Le roster de Portland ne devrait plus beaucoup évoluer d’ici la fin de la Free Agency. À côté de Damian Lillard, la franchise a sécurisé Anfernee Simons a l’ouverture du marché. Elle a également fait venir Gary Payton II, champion avec les Warriors, pour renforcer l’aile sur laquelle ils ont déjà récupéré Jerami Grant.

Ces quatre joueurs, avec Nurkic, devraient vraisemblablement composer le cinq majeur de l’équipe. Le front office de Joe Cronin n’a plus beaucoup de marge de manœuvre et les prochaines signatures devraient plutôt permettre de compléter le banc.

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures