James Harden et les Sixers ont prévu de négocier ce week-end

Avant le début de la Free Agency, James Harden a fait le choix de décliner son option à 47,3 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Une manœuvre étonnamment positive pour les Philadelphia Sixers. L’arrière a en effet l’intention de signer pour un plus petit salaire, afin de donner plus de flexibilité financière à l’équipe. Voilà qui devrait redorer son blason. Mais les termes de son nouveau contrat restent à déterminer.

Les deux parties ont décidé d’attendre le week-end pour négocier, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ils ont programmé une réunion à ce moment-là pour régler les détails de cet accord. Un geste supplémentaire de la part d’Harden, qui permet ainsi à sa franchise de se concentrer sur les agents libres.

Les sacrifices financiers du joueur ont déjà porté leurs fruits à l’ouverture du marché. La marge offerte par sa décision ont donné la possibilité aux Sixers de signer ses anciens coéquipiers, PJ Tucker et Danuel House, ainsi que le MVP de la G League Trevelin Queen. Un recrutement qui promet une belle amélioration pour la saison prochaine.

À 37 ans, Tucker a joué un rôle majeur pour le Heat en playoffs. Sa défense était l’une des clés de cette campagne, lors de laquelle Miami a atteint les finales de conférence. Il affiche des moyennes de 7,9 points et 5,7 rebonds, à 49,5% au tir et 45,1% à trois points, en postseason cette année.

L’intérieur était donc très convoité cet été. Les Bulls, Hawks, Nets et Wolves se sont notamment positionnés sur le dossier. Si Philadelphie a réussi à devancer ces franchises, c’est surtout car le front office était prêt à lui faire une offre plus conséquente que les équipes rivales. Ses 11 millions de dollars par saison, sur trois ans, représentent plus du double du salaire qu’il aurait obtenu ailleurs. Une chose que Daryl Morey, le président des opérations basket, n’aurait pas pu se permettre sans les efforts de James Harden.

On s’attend désormais à ce que "The Beard", 10 fois All-Star, s’engage à long terme avec les Sixers. Malgré des playoffs jugés décevants, l’ancien meilleur scoreur de la ligue a encore beaucoup à apporter à son équipe. Ses 21 points, 10,5 passes et 7,1 rebonds par match en témoignent. On estime que son nouveau salaire pourrait tourner autour des 30 à 37 millions par an. Nous verrons donc ce week-end à quoi nous en tenir.