Devin Booker va toucher le jackpot aux Suns

En attendant d'éventuellement passer à l'offensive pour Kevin Durant, les Phoenix Suns ont verrouillé Devin Booker. Essentiel dans le projet de la franchise de l'Arizona, l'arrière vient de s'inscrire dans la durée avec son équipe.

Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur de 25 ans s'est entendu sur une prolongation à 214 millions de dollars sur 5 ans, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania. Encore une fois, il s'agit d'un choix totalement logique avec les bons résultats obtenus par cette formation ces dernières années.

The Phoenix Suns and All-NBA guard Devin Booker are finalizing a four-year, $214 million supermax contract extension that he’s set to sign as soon as next week, sources tell @TheAthletic @Stadium.

Booker will also be the cover athlete for NBA 2K23, per sources.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022