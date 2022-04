Kevin Durant est fan de Devin Booker : “Un érudit du basket”

Devin Booker compte de plus en plus de fans parmi les autre stars de la ligue. Kevin Durant est le dernier en date.

Il y a quelques jours, Draymond Green expliquait que selon lui Devin Booker devrait être élu MVP cette saison. Son ancien coéquipier chez les Warriors, Kevin Durant, était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine. S'il n'a pas été aussi loin dans le compliment, il a reconnu que l'arrière des Phoenix Suns était le joueur qu'il préférait regarder jouer à la télé ou en live lorsqu'il n'était pas lui-même sur le terrain.

"Pour commencer, son jeu est beau. Je trouve qu'il a complètement compris qui il était désormais. Il sait jouer à un niveau élite tout en gagnant des matches. Il marque toujours beaucoup de points, mais il a aussi compris comment gagner. Beaucoup de gens l'aiment parce ce qu'il fait offensivement est beau. Je trouve que ce qu'il fait, il semble le faire sans efforts. C'est un érudit du basket et il veut être un joueur all-around".

Devin Booker et Kevin Durant ont été coéquipiers sous le maillot de Team USA lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. A coup sûr, ils ne seraient pas contre s'affronter en Finales WNBA si Phoenix parvient à assumer son statut de favori à l'Ouest et si Brooklyn sort victorieux du play-in tournament et résiste à une campagne au long cours à l'Est par la suite.

A défaut d'être le MVP cette saison - ou alors ce sera une énorme surprise - Devin Booker peut se targuer d'être l'un des joueurs les plus clutch de toute la NBA, sans avoir besoin de rentrer des game winners au buzzer. Dans le money time des matches, l'ancien joueur de Kentucky shoote à 56% en global et 41% à 3 points. C'est mieux que KD (40 et 30), Nikola Jokic (50 et 18) ou Luka Doncic (48 et 23).

In the clutch, Devin Booker is shooting 56/41/77 This is better than many notable stars such as: Ja Morant: 42/29/83

Luka Doncic: 48/23/85

Nikola Jokic: 50/18/80

Lebron James: 40/26/69

Kevin Durant: 40/30/93 Should Booker be a top MVP candidate??? pic.twitter.com/0zhDiE0DRe — ToxicMuse (@ToxicityMuse) April 7, 2022

L'excellente réponse de Devin Booker à Anthony Davis