L’excellente réponse de Devin Booker à Anthony Davis

Les Phoenix Suns ont mis fin à une dizaine d’années sans playoffs allant jusqu’aux finales NBA la saison dernière. Un succès inattendu mais mérité. N’empêche qu’Anthony Davis estime que les Los Angeles Lakers auraient dû remporter la série entre les deux équipes lors du premier tour. Des mots qui sont arrivés jusqu’aux oreilles de Devin Booker.

Anthony Davis : « Sans ma blessure, on battait les Suns au premier tour »

L’arrière All-Star n’a évidemment pas apprécié mais sa réponse est assez cinglante tout en étant drôle et subtile.

« Si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Il y a toujours beaucoup de ‘si’ dans cette ligue. Et ça a toujours été comme ça dans l’Histoire. Plutôt que de se taire, il a préféré faire ce genre de commentaire. C’est plutôt drôle. »

Bon, en fait, Devin Booker n’a pas ouvertement parlé de testicules de sa tante qui deviendrait son oncle… enfin bref. Disons que son expression « If if was a fifth, we’d all be drunk » pourrait se traduire comme ça. Ou par « avec des si, on mettrait Paris en bouteille. » Mais c’était plus drôle avec l’histoire de l’oncle, la tante, tout ça, tout ça.

En tout cas, Booker a raison. Et puis les Suns ont répondu en battant les Lakers de 29 points.