Frank Ntilikina conservé une saison de plus par les Mavericks

Malgré des qualités indéniables, Frank Ntilikina peine à vraiment faire son trou en NBA. Ses premières saisons ont été plutôt délicates, rythmées par des blessures et un temps de jeu très fluctuant aux New York Knicks. Non conservé par la franchise de Manhattan, il s’est relancé aux Dallas Mavericks l’an passé. Là aussi avec peu de minutes – 11 par match. Mais le Français a fini par se distinguer par sa défense, son premier atout, lors du beau parcours de l’équipe texane en playoffs.

Pas du tout aligné lors du premier tour, il a pu jouer une dizaine de minutes en moyenne lors des séries contre les Phoenix Suns et les Golden State Warriors. Avec pour mission de ralentir les meilleurs attaquants adverses. Ses performances discrètes mais tout de même importants ont convaincu les Mavs de le conserver au moins une saison de plus.

The Dallas Mavericks intend to keep Frank Ntilikina when his $2 million contract for the 2022-2023 season becomes guaranteed tomorrow, per @TheSteinLine. pic.twitter.com/R1TgSsycEt

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 3, 2022