Si Kyrie Irving ne vient pas, les Lakers ont deux cibles pour l’oublier

Les Los Angeles Lakers ont un objectif prioritaire très clair cet été : récupérer Kyrie Irving. Malgré des discussions toujours en cours avec les Brooklyn Nets, les Angelenos se montrent confiants concernant l'arrivée du meneur de jeu.

Pour autant, un échec reste possible sur ce dossier. Et les Californiens se doivent donc d'avoir un plan B. D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, le patron Rob Pelinka dispose de deux pistes supplémentaires : Eric Gordon et Buddy Hield.

On le sait, l'arrière des Houston Rockets se retrouve ciblé par plusieurs prétendants au titre NBA. Mais les Texans n'ont pas l'intention de le brader et réclament un futur choix au premier tour de la Draft NBA.

De son côté, le joueur des Indiana Pacers a régulièrement fait l'objet de rumeurs aux Lakers. Notamment l'été dernier avec un trade quasiment acté avant l'opportunité Russell Westbrook. Avec son profil, il pourrait faire du bien à Los Angeles.

Deux options intéressantes pour renforcer l'effectif actuel de l'entraîneur Darvin Ham. Pour autant, les Lakers risquent de se concentrer à fond sur le dossier Kyrie Irving. Avec la volonté de LeBron James de récupérer son ex-partenaire, Los Angeles ne devrait pas lâcher l'affaire...

Kyrie Irving contre Russell Westbrook, ça devient sérieux !