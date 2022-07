Kyrie Irving contre Russell Westbrook, ça devient sérieux !

Les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers discutent bel et bien d'un trade autour de Kyrie Irving et de Russell Westbrook sur cet été.

Après la bombe lâchée par Kevin Durant, le feuilleton Kyrie Irving est bel et bien relancé ! Depuis l'annonce de la volonté de l'ailier de quitter les Brooklyn Nets cet été, les Los Angeles Lakers ont désigné le meneur comme leur priorité absolue.

Pourtant, de son côté, le natif de Melbourne avait décidé d'activer sa "player option" à 37 millions de dollars pour rester à Brooklyn. Mais avec le départ à venir de KD, cette situation a, sans surprise, désormais évolué.

Et d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, les deux franchises sont engagées dans des discussions pour un trade ! Et les pourparlers se construisent autour d'Irving et de Russell Westbrook.

En effet, avec un nouveau projet à lancer, les Nets semblent désormais prêts à récupérer Westbrook. Pour mieux l'échanger par la suite ? Peut-être. Mais en attendant, avec son contrat finissant, l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder ne représente pas un frein.

Et justement, si les deux camps restent optimistes, il existe tout de même quelques obstacles. Dans ce deal, Brooklyn souhaite intégrer Joe Harris. Sous contrat jusqu'en 2024 (pour quasiment 40 millions de dollars), il ne figure pas dans les plans de l'équipe. Mais les Lakers n'ont pas vraiment envie de le récupérer.

Chez les Angelenos, on aimerait plutôt attirer Seth Curry. Un profil qui serait parfait pour compléter l'effectif. Un compromis reste donc à trouver. De plus, les Californiens vont également devoir réaliser des efforts en insérant probablement quelques choix de Draft dans l'opération.

Comme pressenti, le GM Rob Pelinka risque de devoir faire all-in en sacrifiant les picks 2027 et 2029. Dans la foulée de cette nouvelle, les Nets ont tout de même calmé le jeu en réalisant une mise au point : il s'agirait seulement de discussions préliminaires.

Avec en plus le dossier Durant à gérer, Brooklyn n'a pas l'intention de se précipiter. Et surtout, la franchise compte bien, dans les deux situations, obtenir la meilleure contrepartie possible. Pour boucler l'opération Kyrie Irving, un deal à trois équipes, pour arranger les ultimes détails, ne serait pas étonnant.

Kyrie Irving et les Nets, quel gros gâchis