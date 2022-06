Jae’Sean Tate, les Rockets le récompensent avec un beau contrat

Les Houston Rockets ont toujours eu les idées claires avec Jae'Sean Tate. Particulièrement apprécié en interne, l'ailier a vu sa "team option" déclinée par ses dirigeants. Mais l'objectif était connu : le prolonger dès maintenant sur le long terme.

Et dès l'ouverture de la Free Agency, les deux camps avaient prévu de finaliser cette opération. Ainsi, le natif de Toledo va percevoir 22,1 millions de dollars de 3 ans sous les couleurs de la franchise texane. Sur le papier, il s'agit d'un deal totalement correct pour les Rockets.

Rockets restricted free agent Jae'Sean Tate has agreed to a three-year, $22.1 million deal to return to Houston, his agents E.J. Kusnyer and Jordan Cornish of @beyond_am tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022