Goran Dragic rejoint finalement les… Bulls !

C'est une petite surprise. Les insiders pariaient depuis plusieurs mois sur une arrivée de Goran Dragic aux Dallas Mavericks, pour y rejoindre son compatriote Luka Doncic. Les deux slovènes avaient eux aussi joué le jeu en faisant quelques sous entendus lors d'une conférence de presse commune il y a quelques jours. Mais Shams Charania annonce que c'est finalement aux Chicago Bulls que le meneur va rebondir. Nikola Vucevic aurait notamment fortement milité pour faire venir l'ancien joueur des Suns et des Rockets.

Free agent guard Goran Dragic has agreed to a deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2022