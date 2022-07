Kyrie Irving aux Lakers, une simple question de temps ?

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers se montrent très intéressés par Kyrie Irving. Et avec la demande de trade de Kevin Durant, le meneur pourrait également quitter les Brooklyn Nets sur cette intersaison.

Pour le moment, les deux formations n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente. Et un accord risque de prendre du temps en raison de l'intégration nécessaire de Russell Westbrook dans le deal. Et il se dit qu'il faudra une troisième équipe pour récupérer l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder.

Peut-être les San Antonio Spurs. En attendant, le journaliste d'ESPN Brian Windhorst n'a aucun doute : Irving va débarquer aux Lakers.

"La réalité ? Le marché pour Kyrie Irving est très étroit. Et je ne parle pas du talent du joueur, c'est une question de marché. Kyrie reste extrêmement talentueux, mais à 36 millions de dollars avec un an de contrat, c'est dur de trouver des équipes prêtes à faire une offre et à accepter le risque.

Quand on regarde la situation 5 minutes ou 5 heures, il y a une seule équipe : les Lakers. Et ils n'ont qu'une seule offre, il doit y avoir Russell Westbrook. Et il prend 11 millions de plus en étant moins talentueux.

Du coup, le deal devient plus complexe. Je pense que ça va arriver, mais ça va prendre du temps", a estimé l'insider.