Nets et Lakers : un face-à-face pour parler du trade de Kyrie Irving

On imagine déjà Kyrie Irving dans un maillot des Lakers, de nouveau réuni avec LeBron James. Contrairement à celui de Kevin Durant, plongé dans l’incertitude, le dossier du meneur a pris une direction claire et nette. Los Angeles veut Irving, Irving veut aller à Los Angeles, et les Brooklyn Nets n’ont pas beaucoup plus d’options. Voilà pourquoi les front offices auraient décidé de se rencontrer, en face à face, afin de faire avancer les choses.

Rob Pelinka et Sean Marks, les GM des Lakers et des Nets, sont tous les deux à Las Vegas pour la Summer League. L’occasion, selon Dave McMenamin, de discuter d’un potentiel transfert de Kyrie Irving contre Russell Westbrook. Une rumeur prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques semaines.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise californienne est la seule qui tente sérieusement de récupérer Irving. Des négociations seraient même déjà en cours, selon Chris Haynes de Yahoo Sports. Et si Brooklyn est apparemment à l’aise à l’idée de garder le joueur jusqu’au training camp, le plus tôt sera sans doute le mieux pour les deux équipes. Surtout pour les Lakers, qui doivent se préparer pour 2022-2023 et qui bénéficient de plus de visibilité sur leur projet.

La question est avant tout de savoir si Los Angeles sera prêt à sacrifier quelques tours de draft dans ce potentiel trade. Si les Nets étaient enclins à accepter un swap entre les deux joueurs, ce serait probablement déjà fait depuis un moment. Mais, après une saison décevante, Westbrook n’apparaît pas comme une contrepartie suffisante pour l’ancien lieutenant de James.

Kyrie Irving sort d’un exercice à 27,4 points, 5,8 passes et 4,4 rebonds, à près de 42% à trois points. Il semble être, sur le papier, un bien meilleur fit pour LA que Russell Westbrook. L’équipe manque encore de shoot et bénéficierait grandement de l’arrivée d’un nouveau porteur de balle. Les Lakers ont donc tout intérêt à réaliser ce transfert sur le plan sportif, tandis que la réciproque soulève le doute. C’est pourquoi Brooklyn attend une compensation supplémentaire.

La réunion permettra d’établir, une bonne fois pour toutes, s’il est possible de trouver un accord satisfaisant pour les deux camps. La question d’une troisième équipe — comme les Spurs — pour absorber le contrat de Westbrook viendra probablement plus tard. Quoiqu’il en soit, il se pourrait que l’affaire avance d’un grand pas dans les jours à venir.

