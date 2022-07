Les Spurs décisifs dans un échange Kyrie Irving-Russell Westbrook ?

Du côté des Los Angeles Lakers, la priorité se nomme aujourd'hui Kyrie Irving, que les Californiens espèrent pouvoir recruter après s'être débarrassés de Russell Westbrook. Sauf que dans les faits, ça ne se bouscule pas au portillon pour le MVP 2017. Westbrook doit toucher 47 millions dollars cette saison et les équipes prêtes à absorber un tel contrat ne sont pas nombreuses. Alors que Rob Pelinka et Sean Marks, respectivement GM des Lakers et des Nets, doivent se rencontrer cette semaine à Las Vegas en marge de la Summer League, la clé d'une éventuelle transaction semble être en possession des San Antonio Spurs.

D'après Bleacher Report, les Spurs pourraient s'intégrer à un deal à trois dans lequel ils accepteraient de recevoir Westbrook et son salaire mirobolant pour une saison, en échange d'une compensation en futurs tours de Draft. San Antonio étant en pleine reconstruction - le trade de Dejounte Murray vers Atlanta l'a prouvé - on peut imaginer une situation à la Al Horford ou John Wall pour Westbrook, ou carrément un buy-out s'il ne se montre pas trop gourmand et veut absolument jouer.

En réussissant à transférer Russell Westbrook, les Nets généreraient une trade exception leur permettant de recruter ultérieurement un joueur du niveau salarial de Kyrie Irving, qui irait lui à Los Angeles, ou d'actionner une reconstruction totale avant ou après un éventuel départ trade de Kevin Durant.

Kyrie est à Los Angeles, LeBron met la pression aux Lakers pour le recruter

The Spurs have plenty of incentive to absorb Russell Westbrook in a three-team trade if it means receiving draft capital.

He is going into the final season of his deal and San Antonio could sit him for the entire year or negotiate a contract buyout.

— Noah Magaro-George (@N_Magaro) July 6, 2022