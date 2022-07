Cody Martin, un retour intéressant pour les Hornets

Entre le plantage de Kenny Atkinson et la polémique Miles Bridges, les Charlotte Hornets vivent une intersaison particulièrement compliquée. D'ailleurs, depuis le début de la Free Agency, la franchise se trouvait tout simplement à l'arrêt. Mais les Hornets ont enfin bougé avec Cody Martin !

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ailier va réaliser son retour en Caroline du Nord. Le joueur de 26 ans a trouvé un accord avec ses dirigeants pour un contrat de 32 millions de dollars sur 4 ans.

Restricted free agent Cody Martin has agreed to a four-year, $32 million deal to return to the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

