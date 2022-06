Les Hornets embauchent à nouveau Steve Clifford !

Steve Clifford est de retour au bercail. Quatre ans après avoir été viré par les Charlotte Hornets, il vient d'être embauché une nouvelle fois par la franchise de Caroline du Nord. Il assure ainsi la succession de James Borrego, coach qui avait justement pris son relais sur le banc à partir de 2018.

"Nous sommes persuadés que son expérience au sein de la franchise et sa philosophie font de lui le meilleur coach possible pour notre équipe", confie Mitch Kupchak. "Steve a l'attention du détail et son bilan montre sa capacité à faire progresser ses équipes en défense."

Les Hornets auront bien besoin d'un entraîneur capable de faire défendre les LaMelo Ball et compagnie. Charlotte a terminé parmi les plus mauvaises équipes du championnat de ce côté du parquet lors des trois dernières saisons. Le groupe est jeune, excitant et talentueux mais ses principaux éléments doivent sérieusement progresser dans cet aspect pour avoir une chance de retrouver le top-8 de la Conférence Est. Les frelons ont échoué lors du play-in en 2021 et 2022.

Steve Clifford est le dernier à les avoir mené en playoffs, en 2016. Passé pendant cinq ans sur le banc en Caroline du Nord, il a porté la franchise vers deux qualifications. Pour deux éliminations au premier tour.

Kenny Atkinson avait été nommé dans un premier temps aux Hornets mais ce dernier, qui officie en tant qu'assistant dans le staff de Steve Kerr, a finalement fait marche arrière pour rester aux Warriors.