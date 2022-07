Deandre Ayton aux Pacers, le scénario le plus probable ?

Après des mois de spéculation, le dossier Deandre Ayton pourrait bien se débloquer dans les jours à venir. Alors que son avenir est plus flou que jamais, les Indiana Pacers pourraient lui faire une offre très prochainement, d’après les rumeurs rapportées par Josh Gambadoro. Une opération qui éclairerait la situation.

Les Pacers sont l’une des rares équipes qui disposent encore du cap space suffisant pour signer Ayton. Du moins, pour un salaire proche du max. Ils sont aussi parfaitement armés pour un sign-and-trade, avec la possibilité d’envoyer Myles Turner aux Suns. Ils semblent aujourd’hui être les mieux positionnés pour récupérer le pivot.

Rien ne dit que Phoenix aimerait recruter Turner, surtout à l’approche d’un potentiel transfert de Kevin Durant. C’est toutefois une option si Indiana décide de prendre les devants avec Deandre Ayton. Une stratégie relativement agressive tandis que le dossier a l'air bloqué, ce qui maximiserait leurs chances d’atteindre leur cible.

Les Pacers sont l’une des dernières destinations plausibles pour Ayton, compte tenu de ses prétentions salariales. Les Pistons, qui ont drafté Jalen Duren, ont préféré partir dans une autre direction pendant la Free Agency. Les Wolves, intéressés il y a peu de temps, ont recruté Rudy Gobert. Les Blazers n’ont plus la place, les Spurs ont transféré Dejounte Murray, et la moitié des équipes de la ligue n’a d’yeux que pour Durant. Dans ce contexte, la perspective de voir le premier choix de la draft 2018 arriver à Indianapolis paraît de plus en plus crédible.

L’idée d’associer Tyrese Haliburton (22 ans) à un pivot si jeune et si talentueux que Deandre Ayton (bientôt 24 ans) vend du rêve. L’intérieur sort d’une saison à 17,2 points et 10,2 rebonds de moyenne à 63,4% au tir. Malgré des playoffs décevants cette année, il s’était illustré dans le run des Suns jusqu’en Finales NBA en 2021. Avec son profil athlétique et sa capacité à finir les actions initiées par un créateur extérieur, il apparaît comme le fit idéal pour Indiana.

Les Raptors seraient, eux aussi, toujours intéressés. Ils se concentrent cependant sur Brooklyn et le cas KD, ce qui donne un avantage supplémentaire aux Pacers. Le Jazz, de son côté, est perçu comme une destination peu probable pour l’agent libre. Si Phoenix est réellement prêt à le laisser partir, Ayton pourrait bel et bien porter un maillot jaune l’année prochaine.

