Pourquoi Kevin Durant a demandé à quitter les Nets

Quelques jours avant la Free Agency, le très bien informé Zach Lowe révélait que les franchises se préparaient déjà à un éventuel transfert de Kevin Durant pendant l’été. Ça n’a pas manqué. Le jeudi même, Adrian Wojnarowski lâchait sa plus grosse bombe de l’intersaison en annonçant l’envie de la superstar de quitter les Brooklyn Nets. Depuis toute la planète basket tourne autour de ce dossier (qui pourrait prendre beaucoup de temps).

Les discussions portent essentiellement sur les destinations potentielles pour KD et sur la contrepartie que pourrait récupérer la franchise new-yorkaise. Mais les raisons derrière la requête soudaine de l’un des meilleurs joueurs du monde restent floues. Il s’est contenté d’un tweet mystérieux rappelant que ceux qui le connaissent vraiment savent ce qu’il pense. Et quand des fans lui ont demandé de donner sa version des faits, il a préféré esquiver le sujet.

Howard Beck de Sports Illustrated a justement essayé de contacter des proches du joueur pour en savoir plus. Selon ce qui ressort, sa demande de transfert serait donc motivée par deux points : la saison très compliquée et douloureuse des Nets ainsi que le comportement du management envers son ami Kyrie Irving.

Ce qui est ironique, c’est que l’équipe new-yorkaise a en grande partie été plombée par la décision d’Irving de ne pas se faire vacciner. Et ça résume à quel point Kevin Durant peut parfois tenir des raisonnements contradictoires. Après, les raisons sont sans doute plus profondes. Il en dira peut-être plus une fois que son départ sera vraiment acté.